Liga, Real Madrid sempre più in crisi: battuto dal Levante al Bernabeu. Ore contate per Lopetegui

Ormai è crisi nera per il Real Madrid, e l'esonero di Lopetegui è certo. Rimane soltanto da stabilire il giorno, tenendo conto che martedì prossimo c'è la sfida di Champions contro il Viktoria Plzen e domenica 28 il 'Clasico' al Camp Nou contro il Barcellona, con annesso rischio di un nuovo tracollo, che sarebbe particolarmente doloroso. Per il Real quello di oggi contro il Levante, 1-2 al Bernabeu, è un brutto ko frutto delle reti di Morales e Roger, che realizza un rigore concesso con l'intervento del Var, che 'vedè il mani di Varane. Sempre la video-assistenza poco dopo induce l'arbitro ad annullare il possibile 2-1 di Asensio. Ad aumentare l'onta merengue, il nuovo record negativo di minuti, ben 481, senza trovare la via del gol, prima che al 26' st Marcelo realizzi il gol che accorcia le distanze e ridà speranza, poi rivelatasi vana, al pubblico del Madrid, che a fine primo tempo e poi al termine del match fischia sonoramente la propria squadra.



Per il Real è la quinta partita consecutiva senza conoscere la parola vittoria, fatto inedito nella sua lunga e gloriosa storia: con questi numeri l'arrivo di Antonio Conte appare imminente, c'è solo da risolvere la vicenda della causa con il Chelsea, che in estate lo ha licenziato per una 'giusta causà inesistente secondo l'ex ct azzurro. La stampa madrilena scrive che Florentino Perez vorrebbe cacciare Lopetegui immediatamente mettendo al suo posto l'ex interista Santiago Solari, attuale tecnico del Castilla (la squadra filiale), ma i collaboratori del presidente lo avrebbero indotto ad attendere il 'Clasico'. Se ne saprà di più nelle prossime ore, intanto a Lopetegui, che mai come adesso starà rimpiangendo il posto di ct della Spagna, viene rimproverata la decisione di tenere fuori oggi Kroos, Bale e Benzema, per mettere dentro il redivivo Isco, Lucas Vazquez e Mariano. Per una parte della tifoseria è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e a nulla vale invocare il fattore 'mala suertè, ovvero quel finale di partita con il palo del subentrato Benzema e poi la rete annullata a Mariano. Il Real del dopo Cristiano Ronaldo è in crisi nera, il destino di Lopetegui è segnato e probabilmente adesso ci vuole un 'martellò come Antonio Conte.

Ultimo aggiornamento: 18:23

