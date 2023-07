Clamoroso in casa Juve: Leonardo Bonucci è fuori rosa. Scelta tecnica di Allegri, ora il difensore valuta l'addio

Leonardo Bonucci è ufficialmente fuori rosa. Si tratta di una scelta tecnica presa direttamente da Max Allegri, e comunicata al difensore in vacanza da Manna e Giuntoli. Non è un fulmine a ciel sereno in casa bianconera, visto che le voci sul futuro del difensore si inseguivano da giorni, ma l’esito è un vero e proprio terremoto che ribalta prospettive e gerarchie.

L’ultimo tassello della BBC, e cosa ancora più importante il capitano della formazione juventina, è fuori rosa.

Bonucci si presenterà regolarmente lunedì alla Continassa insieme ai compagni per allenarsi, ma non partirà per la tournée in USA (così come altri giocatori sul mercato). E intanto valuta proposte: dalla Samp e in Premier, senza escludere la possibilità di ritrovare Chiellini in America o addirittura la pista araba. Al momento non si può escludere nulla.

Sesto giocatore con più presenze (502) nella storia della Juventus, Leo era convinto di potersi riconquistare la maglia da titolare nella prossima stagione. Anche se fino ad ora i segnali della dirigenza nei suoi confronti sono stati chiari, ritenuto fuori dal progetto e sceso all’ultimo posto delle gerarchie in difesa. Ora dopo la mossa della società la palla passa ufficialmente nei piedi del difensore, che dovrà decidere se affrontare l’inizio della nuova stagione da separato in casa, aspettando la finestra di gennaio, oppure - soluzione decisamente più percorribile - vagliare nuove soluzioni per il futuro. In ogni caso il rapporto con la Juventus si è incrinato definitivamente, e ora Leo è al passo d’addio.