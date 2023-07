Calciomercato: Milan su Cambiaso, offerta dell'Aston Villa per De Ketelaere. Il Psg fa sul serio per Vlahovic

Onana si è presentato al ritiro dell’Inter ma rischia di essere una toccata e fuga: i nerazzurri aspettano l’affondo decisivo del Manchester United che dovrebbe arrivare a breve, si può chiudere a una cifra di poco oltre i 55 milioni. Al suo posto, dopo l’addio di Handanovic e Cordaz, Marotta vuole Trubin e Sommer, intanto è ufficiale il terzo portiere, Raffaele Di Gennaro, dal Gubbio a titolo definitivo, Gosens verso il Wolfsburg. Parallelamente si lavora alla pista Lukaku, sul belga le sirene arabe e la Juventus. Rifiutata la prima offerta di 30 milioni dei nerazzurri che rilanceranno per avvicinarsi ai 45 milioni chiesti dal Chelsea. Cambiaso è nel mirino del Milan come vice Hernandez, l’esterno tornato alla Juve dal Bologna è valutato oltre 25 milioni. Intanto l’Aston Villa ha offerto 25 milioni per Charles De Ketelaere, meteora rossonera, in uscita e pagato 45 milioni solo la scorsa estate. Ufficiale Pulisic, mentre si avvicina Reijnders.

Calciomercato ultime notizie oggi: Roma, spunta André Silva. Lazio, si complica Zielinski. Inter, no del Chelsea per Lukaku. Milan, ufficiale Pulisic

L’AZ potrebbe cedere a una cifra vicina ai 20 milioni più bonus, si ragiona su un nuovo tentativo con il Valencia per Musah.

La Juve in questo momento è concentrata sulle uscite, e mentre Pogba riflette sull’ipotesi Arabia Saudita, il Psg è pronto all’affondo per Vlahovic, che ha aperto alla destinazione francese. I bianconeri valuterebbero offerte dai 75/80 milioni, mentre il club parigino sta ragionando sulle diverse soluzioni in attacco, soprattutto nel caso di un addio a Mbappè. Per sostituire il serbo la Juve potrebbe affondare sulla stellina del Lille Jonathan David, o su Noah Okafor del Salisburgo. Piacciono sempre Scamacca e Hojlund, che pare indirizzato al Manchester United. Intanto a centrocampo ritorno di fiamma dei bianconeri per Kessie, soprattutto in caso di addio di Pogba. Il Napoli ha preso Gollini in prestito con diritto di riscatto, vicino Faraoni, nel mirino Maxime Lopez e Kilman dal Wolverhampton.Visite mediche di Parisi alla Fiorentina, l’Atalanta tenta Becao.