Fiorentina-Lazio, le pagelle: notte molle di Milinkovic e assist a sorpresa di Lukaku

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lazio ha tecnica e classe e la mette in mostra al Franchi, la Fiorentina però la colpisce nei suoi soliti punti deboli. Immobile però quasi allo scadere fa esultare i biancocelesti.STRAKOSHA 6Attento su un rasoterra improvviso di Chiesa, è in contro tempo sulla girata. Non si scompone su Castrovilli nella ripresa. Incolpevole.PATRIC 5,5Ha iniziativa nella manovra, ma lascia passare facilmente Ribery, sopratutto in occasione della rete viola. Spaventato.ACERBI 6,5Al centro è l’unico a metterci sempre una pezza, peccato non sia lì sul gol di Chiesa. Imprescindibile.RADU 5Non accorcia su Chiesa, che lo anticipa col piattone. Si fa tagliare pure in contropiede. Fermo.LAZZARI 6,5Fa fuori Dalbert e poi Caceres con una clamorosa accelerata, ma Guida non gli concede il penalty. Pimpante.MILINKOVIC 5,5Va molle sull’unica palla buona in area. Lotta e sgomita, ma risente della stanchezza europea e crolla nella ripresa. Mogio.LEIVA 6,5Tanta sostanza, utile e decisivo spesso in recupero. Efficace.LUIS ALBERTO 7Palleggia, regala un filtrante non sfruttato da Milinkovic. Fa una magia di tacco per Immobile in fuorigioco. Anche per Correa un triangolo stupendo. Ispirato.LULIC 6,5Mette in difficoltà Dragowski con un cross all’incrocio. Talvolta è in ritardo, ma salva su Lirola da ultimo uomo. Indomito.CORREA 7Svaria su tutto il fronte offensivo. Stavolta supera Dragowski e la mette dentro sul filo del fuorigioco. Poi si divora la rete da un metro. Discontinuo.IMMOBILE 8Piazza la palla nel sette, ma è in fuorigioco. Poi fa segnare Correa con il quarto assist al bacio e, nell’unica chance, mette la palla di testa dentro. Cecchino.PAROLO 6Entra e continua a perdere palle come nelle ultime due gare. VecchiettoLUKAKU 7Torna in campo dopo tantissimo tempo, non si rivede l’antico scatto. Sino a quando non scende sul fondo ed è decisivo. Redivivo.CAICEDO 5,5Entra e si divora il rigore calciandolo centrale.INZAGHI 7Insiste sulla Lazio tipo e, con qualche uomo più riposato, ritrova idee e gioco. E finalmente pure il risultato rotondo col cambio. Testardo.GUIDA 5Clamoroso il rigore non fischiato su Lazzari per una spinta di Caceres. E’ tenero su un fallo di Lulic e sul tocco di Lukaku su Sottil prima del gol di Ciro. Giusto il rigore sul braccio di Ranieri. Distratto.