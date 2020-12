Lazio, prima uscita: Vavro va al Genoa

Prima uscita. Vavro lascia la Lazio e va al Genoa. L’operazione è praticamente chiusa, domani il difensore sarà a Genova per prepararsi a sostenere le visite mediche l’ultimo giorno dell’anno. Una trattativa lampo, nata sul finire della settimana scorsa e praticamente già conclusa. Il difensore centrale, finito fuori rosa nella Lazio, andrà in rossoblù con la formula del prestito con un diritto di riscatto molto alto, circa 15 milioni di euro. Se il centrale difensivo farà bene, Preziosi ha assicurato a Lotito che lo riscatterà, poi magari i due presidenti, davanti a questa opzione, avranno la possibilità di mettersi ulteriormente d’accordo, forse inserendo contropartite. Ma si vedrà tutto a giugno. Dopo Vavro, la Lazio sta cercando di piazzare anche Di Gennaio, Durmisi e Kiyine. Per il laterale danese c’è sempre la possibilità di andare in Danimarca o in Spagna. In estate si era parlato del Brondby, ma poi non se ne fece nulla anzi ci furono anche polemiche tra la società e il giocatore. Qualche interesse ci sarebbe ancora, anche da parte del Cadice. Il giocatore vorrebbe giocare per provare a strappare una convocazione per gli Europei. Per Kiyine ci sono possibilità in Italia, tra queste c’è anche il Benevento in serie A. La Lazio punta a sfoltire la rosa, tra questi potrebbe entrarci anche Djavan Anderson tutt’ora in rosa, ma a prescindere dalla situazione di Lulic, dovrebbe essere messo ugualmente sul mercato.

