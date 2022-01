Lazio, Tare si sfoga: «Sarri non ha chiesto nuovi innesti. Muriqi? Niente di vero»

È un Igli Tare su tutte le furie quello che si presenta ai microfoni di Mediaset nel pre partita di Lazio-Udinese, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il direttore sportivo biancoceleste ha voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e inizia col piede premuto sull’acceleratore smentendo le voci su disaccordi con Sarri: «Avete sentito le interviste sbagliate di Sarri, non ha chiesto nuovi innesti. Dovete portarci rispetto. Quando diciamo che abbiamo dei problemi da risolvere, poi una volta risolti dovremo fare delle cose, non so da dove nascono certe domande». È un Tare scatenato anche in merito alle possibili offerte arrivate per Muriqi dalla Russia: «Muriqi al Cska Mosca? Vi dico che è una balla, non è vero niente. Tutto questo fa male all'ambiente. Non prendiamo in giro nessuno. Sappiamo cosa dobbiamo fare in condivisione con l'allenatore. Non facciamo disinformazione, le cose non sono così. Noi abbiamo problemi con l'indice di liquidità che vanno risolti. Una volta risolti cercheremo situazioni che possono aiutare la squadra e Sarri». Questo lo sfogo del ds che poi chiude confermando almeno la voglia di procedere con Sarri: «Il rinnovo di Sarri è vicino, non è mai stato lontano».

