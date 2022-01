Lazio-Udinese, torna Reina: «Speriamo vada meglio dell'ultima volta...»

Reina ritrova la porta contro l'Udinese, in Coppa Italia:«Speriamo sia diversa dall'ultima volta quando presi 4 gol. La Coppa Italia è importante, ci teniamo tantissimo. Siamo consapevoli di arrivare fino in fondo, è un obiettivo della squadra». Reina è pronto per il match: «In queste partite a eliminazione diretta si può arrivare ai rigori oppure essere decisivi con una parata, su noi portieri ricade un'importante responsabilità». Un po' di turn over contro una squadra che attuerà un 3-5-2, proprio come l'Atalanta nel prossimo match di campionato: «Cerchiamo con questa partita di dimenticare il match di campionato contro i friulani»

