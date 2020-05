© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambio di programma. «Domani inizieremo gli allenamenti collettivi», aveva detto Simone Inzaghi ieri sera in diretta su Rai2 a “Che tempo che fa”. Una previsione che non ha trovato riscontro nella realtà. A Formello nel pomeriggio sono andate in scena ancora le sedute individuali. Motivo? Per procedere agli allenamenti di gruppo sono necessari, come da protocollo, ulteriori tamponi, che verranno effettuati domani nel centro sportivo di Formello. Insomma, per l’allenatore e per i giocatori biancocelesti ci vorrà ancora un po’ di pazienza prima di tornare ad esercitarsi sulla tattica nelle partitelle. Domani il professor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club, effettuerà per la seconda volta gli esami su tutti i membri della rosa, già «tamponati» sabato scorso. Intanto, arrivano buone notizie dall’infermeria: Leiva, operaio ad inizio aprile per un fastidio al ginocchio, è completamente recuperato, mentre Milinkovic, leggermente affaticato, ha saltato l'ultima parte di lavoro. Le condizioni del serbo non preoccupano lo staff medico che, almeno in questa fase di ricondizionamento atletico, non vuole esporre i giocatori ad inutili rischi. Per quanto riguarda il mercato, si raffredda la pista Giroud: l’attaccante francese del Chelsea, che era ad un passo dal trasferirsi alla Lazio lo scorso gennaio, ha rinnovato con i blues. La trattativa però non è tramontata definitivamente: nonostante il prolungamento dell'accordo il club londinese, la punta potrebbe lasciare l'Inghilterra in estate. Riflettori accesi, invece, su Kostantinos Tsimikas, 23enne esterno sinistro dell’Olympiakos. Un nome accostato al Napoli in passato per sostituire l’eventuale partenza di Ghoulam.