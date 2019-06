Lazio, per la panchina della Primavera testa a testa Siviglia-Pancaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aria di cambiamento pure in Primavera. Per la panchina in corsa Siviglia, Pancaro più un terzo incomodo, non legato alla Lazio. Non solo mercato dei grandi, il direttore sportivo Tare in questi giorni è alle prese anche con piccole consultazioni per chi dovrà guidare la panchina della Lazio Primavera. I giovani biancocelesti sono appena tornati nella massima serie dopo un anno di purgatorio nel campionato Primavera 2 alla guida di Bonacina che ha il contratto in scadenza. Insieme al responsabile del settore giovanile Bianchessi, il dirigente albanese sta decidendo dunque tra due ex giocatori della Lazio come Pancaro e Siviglia. Tra i papabili c’è stato per un breve periodo pure Tommaso Rocchi, fresco campione regionale con gli Under 14, ma, nonostante a Lotito l’idea non fosse dispiaciuta, si è deciso di farlo crescere per gradi, affidandogli per la prossima stagione un’altra squadra del settore giovanile. Il percorso dell’ex bomber è comunque destinato a essere simile a quello intrapreso da Inzaghi. Per quanto riguarda il mercato dei big, Tare sta lavorando anche sulla difesa. Il nome in cima alla lista è sempre Vavro, con la possibilità di strapparlo al Copenaghen per una cifra vicina agli 8 milioni. Da non trascurare la pista che porta al giapponese Tomiyasu del Sint Truden, sul quale c’è anche il Bologna, o ad Hinteregger rientrato all’Augusta dopo il prestito all’Eintracht Francoforte.