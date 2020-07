Lazio, siparietto social Acerbi-Immobile. Il difensore: «Vinci sta scarpa d'oro». Ciro: «Ci proviamo amore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E non ci lasceremo mai., una storia d’amore fraterno, nato sui campi di calcio. Un rapporto speciale spesso mostrato con divertenti siparietti davanti le telecamere. E’ successo in più di un’occasione che, nel post gara, Acerbi scherzasse con Ciro, chiamandolo «Amore». E’ accaduto ancora, ieri sera, sui social network. «Sono felicissimo per la vittoria contro il Verona, ma adesso Ciro vinci 'sta scarpa d’oro», il messaggio su Instagram del Leone. «Ci proviamo amore», la risposta dell'attaccante. «Sì amore, te lo auguro con tutto il cuore», conclude l’ex Sassuolo, scatenando le reazioni divertite degli utenti. L’amicizia al tempo del web, ma l’unione tra i due giocatori della Lazio è tutt’altro che virtuale. Un rapporto che va oltre il rettangolo di gioco, in cui entrambi si distinguono con prestazioni superlative. Immobile, autore ieri di una tripletta contro il Bentegodi, ha stabilito il nuovo record di gol segnati da un italiano in un campionato di Serie A: ben 34. Cifra che gli permette di guidare la classifica dei marcatori e di puntare alla Scarpa d’oro, battendo la concorrenza di Lewandowski. Senza dimenticare la possibilità di battere il primato di Higuain, che nella stagione 2015/2016 realizzò 36 reti in stagione. Numeri che testimoniano la bontà del lavoro dei ragazzi di Simone Inzaghi. Nessuno escluso. A partire da Acerbi, l’unico giocatore di movimento della Lazio sempre in campo nelle 10 gare giocate dai biancocelesti post lock-down. Ieri non avrebbe dovuto giocare per un fastidio al ginocchio, ma alla fine ha stretto i denti. Una garanzia per il la difesa laziale.