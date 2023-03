Lazio, ultimo allenamento della settimana: torna Patric, ma non si allenano in tre dei reduci a Formello

Terminata anche l'ultima seduta della settimana per la Lazio. I biancocelesti si sono ritrovati a Formello in mattinata per chiudere la prima parte di sosta. In questo periodo Sarri ha puntato molto sul recupero per i titolari e allo stesso tempo col suo staff ha cercato di aumentare la condizione fisica delle riserve. Spesso negli ultimi giorni chi ha giocato di più è rimasto in palestra a rotazione, motivo per il quale dalla Primavera sono stati aggregati diversi ragazzi. Oggi è toccato di nuovo a al portiere Renzetti e ai difensori Bedini e Petta, ma si è rivisto anche il giovane talento Gonzalez.

Lazio, Patric torna in gruppo, ma Provedel, Luis Alberto e Radu non si allenano

Come tutto il resto della settimana, anche oggi Sarri e il suo staff hanno lavorato molto dal punto di vista atletico. Prima un riscaldamento tecnico seguito da alcuni circuiti e la partita a campo ridotto a tre squadre. Poi spazio alla corsa, con alcuni giocatori che hanno svolto esercitazioni basate sulla velocità, mentre altri sulla resistenza. Confermato il rientro in gruppo di Patric, che con Casale ha svolto l'ultima parte di seduta a ritmi più blandi. Non si sono allenati invece, oltre ad Adamonis, anche Provedel, Radu e Luis Alberto. Prosegue infine il lavoro personalizzato di Immobile, vicino al ritorno col resto dei compagni. La squadra riposerà due giorni e si ritroverà a Formello martedì pomeriggio.