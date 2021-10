Lazio e Roma insieme per ricordare Paparelli, De Falchi e Sandri attraverso un murale

Giovedì 28 Ottobre 2021, 15:52

Nella mattinata di oggi Roma Cares e la Fondazione S.S. Lazio 1900 hanno reso omaggio a Vincenzo Paparelli, Antonio De Falchi e Gabriele Sandri, tre tifosi scomparsi in circostanze tragiche. L'occasione per farlo è stata l'inaugurazione di un murale a loro dedicato avvenuta presso il giardino Vincenzo Paparelli in via Cornelia. Il murale, firmato dallo street artist Lucamaleonte, è stato realizzato attraverso i fondi ricevuti dal bando che ha finanziato “la settimana europea dello sport”. L’iniziativa nasce in seguito all’attività congiunta del 25 settembre tra Roma Cares e Fondazione S.S. Lazio 1900, Patrocinata dal XIII Municipio. La data scelta per l’evento (28 ottobre) non è casuale: si tratta, infatti, del giorno in cui perse la vita Vincenzo Paparelli nel 1979. All'evento hanno preso parte il direttore del Roma Department Francesco Pastorella, la presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Gabriella Bascelli, Gabriele e Angelo Paparelli, rispettivamente figlio e fratello di Vincenzo e Giorgio Sandri, papà di Gabriele.