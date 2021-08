Lazio, la squadra è partita da Fiumicino per il ritiro in Germania. C'è Correa

Lunedì 2 Agosto 2021, 10:59

La Lazio é partita poco fa da Fiumicino per la Germania. La destinazione é Marenfield, la sede del ritiro che ospiterà i biancoceleste da oggi fino al 7 agosto. Nel gruppo, oltre ai rientri di Immobile e Acerbi, come raccontato nei giorni scorsi scorsi, c’è anche la non scontata presenza di Joaquin Correa.

Nonostante sia sul mercato e non abbia alcuna voglia di restare, l’argentino parteciperà al ritiro tedesco. L’unica novità potrebbe essere l’arrivo di Toma Basic direttamente in Germania, il direttore sportivo Tare sta lavorando a questa eventualità. Si sta trattando col Bordeaux.