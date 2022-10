Lazio, rifinitura anti Salernitana: Luis Alberto chiede spazio, Cataldi vuole confermarsi. Le scelte di Sarri

Già tempo di rifinitura in casa Lazio. Nel pomeriggio odierno a Formello i biancocelesti hanno infatti portato a termine le ultime prove tattiche in vista della sfida contro la Salernitana. Dopo aver battuto il Midtjylland ed essersi ripreso il primo posto del gruppo F di Europa League, Sarri vorrà proseguire la striscia di risultati utili in campionato (sei finora), tanti quanti i clean sheet. Ne basterà un altro per replicare il record di Marchegiani nel marzo '98, ma l'imperativo principale saranno i tre punti.

Le possibili scelte di Sarri

Proprio questo ha ribadito oggi Sarri ai suoi calciatori durante una rifinitura dove come al solito non ha fatto trapelare idee chiare sull'undici iniziale che ha in mente per domani. Di certo tra i pali del suo 4-3-3 ci sarà ancora Provedel. Sulla fascia destra della difesa tornerà Lazzari dopo la squalifica europea. A sinistra toccherà a Marusic, mentre in mezzo tornerà la coppa Casale-Romagnoli visto che Patric non è ancora al meglio col collaterale del ginocchio destro. Gila è rientrato in gruppo, ma andrà in panchina. A centrocampo il dubbio principale è sempre quello sulla mezzala sinistra. Dopo 180 minuti in panchina Luis Alberto stavolta vuole beffare Vecino e Basic. Milinkovic nonostante la diffida dovrebbe essere riproposto, mentre Cataldi è pronto a tornare in cabina di regia. Davanti difficilmente non si vedrà il tridente formato da Pedro e Zaccagni sulle fasce e Felipe Anderson al centro. Ancora assente Immobile che però procede spedito nel suo percorso di recupero. Stesso discorso per Bertini.