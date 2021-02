Lazio, Radu torna ad allenarsi: pronto per il ritorno con il Bayern

Archiviato il Bayern, la Lazio si tuffa a capofitto sul campionato. E sulla sfida in programma c’è da lavorare tanto per Inzaghi. Recuperare testa, forza e morale, anche perché, in questo momento della stagione, perdere terreno con le altre si metterebbe a rischio la corsa per la qualificazione all’Europa che conta. La classifica è molto corta, ci sono scontri diretti e il tecnico ne vuole approfittare. Nella seduta di oggi, non è stato provato nulla dal punto di vista tattico, riscaldamento, possesso palla, e alla fine partitella in famoglia a cui non hanno partecipato Reina, Milinkovic, Correa e Immobile. Niente di preoccupante, solo gestione fisica. In campo sono si sono visti Marusic e nemmeno Escalante, anche se l’argentino è squalificato.

IL RIENTRO

La novità della giornata è il rientro sul campo di Stefan Radu. Per lui è l’inizio di un lavoro che lo porterà al pieno recupero per la sfida di ritorno col Bayern in Champions. Almeno questo è l’obiettivo del giocatore, ma potrebbe essere anche prima, dipende da come reagirà agli allenamenti nelle prossime settimane. Per il momento Radu, operato di ernia inguinale il 18 febbraio, ha solo effettuato una corsetta blanda

