Camerieri per una sera. Parolo, Lui Alberto e Lukaku hanno servito la cena in un ristorante del quartiere Casalotti, zona ovest della Capitale, in occasione di un evento benefico organizzato dalla So.Spe di suor Paola, che si prodiga per peronse povere e disagiate.

Ultimo aggiornamento: 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA