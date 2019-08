Lazio, il sogno di mezza estate è Llorente. Milinkovic corre contro il tempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il sogno di una notte di mezza estate, per ora destinato a rimanere tale. Fernando Llorente, 34enne svincolato dal Tottenham finalista dell’ultima Champions League, cerca squadra e i tifosi della Lazio sui social invocano il suo arrivo. «Ti aspettiamo a Roma». «Scegli la Lazio». E ancora «Vieni da noi», tradotto anche inglese e in spagnolo. Questi i messaggi che gli utenti biancocelesti continuano a postare come commenti sotto alle foto e ai video de “El Rey Leòn”. Un attaccante esperto, dotato di un grande carisma e di una mentalità vincente costruita negli anni tra Atletico Bilbao, Siviglia e Juventus prima di approdare in Premier League. Il profilo ideale per arricchire il parco attaccanti della Lazio, aspettando novità dalla questione Caicedo. La società sta lavorando per il rinnovo del contratto dell’attaccante ecuadoriano 31enne, che andrà in scadenza nel 2020. Simone Inzaghi nelle scorse settimana ha convinto il giocatore a restare, promettendoli maggior continuità e considerazione nell’arco della stagione. Una soluzione che l’ex Espanyol ha accettato di buon grado con la speranza di prolungare il suo accordo con la Lazio, ottenendo un ritocco dell’ingaggio. La società biancoceleste avrebbe offerto al “Panterone” 2 milioni di euro netti a stagione più bonus fino al 2021. Caicedo darà una risposta nei prossimi giorni attraverso il suo procuratore, ma il lieto fine è vicino. I colpi di scena nel mercato però sono all’ordine del giorno. Se qualcosa dovesse andare storto, l’ipotesi Llorente, che cerca un biennale da circa 3,5 milioni di euro a stagione, tornerebbe di moda. Sempre che la Fiorentina, al momento in pole position, non batta tutti sul tempo.SMS BLOCCATOE proprio il tempo potrebbe giocare a favore della permanenza di Milinkovic a Formello. In Inghilterra i club potranno fare acquisti fino all’8 agosto e il Real Madrid non ha ancora bussato alle porte del Manchester United per Pogba (ad un passo l’accordo con Van de Beek dell’Ajax), ritardando quell’effetto domino che, secondo alcuni, avrebbe sicuramente coinvolto il “sergente” laziale. Il presidente Claudio Lotito è stato chiarissimo: «Non dobbiamo vendere per comprare». La Lazio non svenderà il suo gioiello, non si farà prendere per la gola e valuterà solo le offerte superiori ai 90 milioni di euro. I Red Devils sono avvisati e il tempo stringe. Intanto, il Trabzonspor ha rifiutato l’offerta del Lille di 18 milioni di euro più il 20% sulla futura vendita per Yazici, indiziato numero uno per sostituire Sergej. Ad un passo, invece, il trasferimento al Wolverhampton per circa 20 milioni di euro di Pedro Neto e Bruno Jordao, promessi prima al Benfica e poi al Monaco. Un’operazione condotta da Jorge Mendes, procuratore dei baby portoghesi arrivati due anni fa dal Braga, che sta lavorando per portare a Roma un attaccante (il nome più caldo è Bas Dost, 30enne olandese dello Sporting Lisbona) e un difensore centrale in caso di partenza di Wallace, altro suo assistito.