26 Aprile 2021

di Alberto Abbate - Salvatore Riggio

LAZIO

REINA 7

Rimane in piedi e blocca Calhanoglu col guantone. Ferma per terra il piattone di Saelemaekers e anche Mandzukic a fine primo tempo. Nella ripresa stoppa in uscita Theo. Attento.

MARUSIC 7

Chiude bene su Rebic in angolo, anticipa prima Tomori e poi Mandzukic di testa al centro. Perfetto.

ACERBI 7

Accorcia e copre la profondità su Mandzukic. Spende bene il giallo su Hernandez. Saggio.

RADU 7

Legge bene una traiettoria al centro su Mandzukic. Devia il tiro di Calhanoglu. Esperto.

LAZZARI 7

Segna sotto le braccia di Donnaruma, ma è in fuorigioco millimetrico. Gran diagonale su Calhanoglu e l’assist per Ciro. Trenino.

MILINKOVIC 7

E’ in forma strepitosa, sradica palloni e incanta con i lanci lunghi e la tecnica. Gigante.

LEIVA 7

Si sacrifica, a volte sceglie l’intervento giusto, altre è in ritardo o sbaglia il passaggio. Nel finale strepitoso. Stoico.

LUIS ALBERTO 6,5

Cerca più di una giocata decisiva. Finalmente il primo assist in contropiede per il gol di Correa. Acciaccato.

LULIC 6,5

E’ più reattivo del solito, scende, sterza e crossa. Decisivo su Calabria nella ripresa. Redivivo.

CORREA 9

Salta subito Donnarumma e la mette in rete. Invoca un rigore. Schiaccia troppo la volée, sfiora con un tiro il sette. Fulmina Tomori e poi Donnarumma con una bomba sul suo palo. Poi sfiora il tris con un diagonale. Scatenato.

IMMOBILE 7

Prima l’assist per Correa. Il suo piattone viene murato da Donnarumma e poi il pallonetto dalla traversa. Al fotofinish si sblocca con un diagonale rasoterra. Sfortunato.

FARES 6

Entra e fa molta fatica su Dalot sul fondo. Mogio.

PEREIRA n.g.

AKPA AKPRO n.g

CATALDI n.g.

MURIQI n.g.

INZAGHI 8

La sua Lazio ha un approccio devastante, gioca rapida in verticale e riesce a contenere le furie rossonere. Motivatore.

ORSATO 5,5

Non vede il contatto fuori area su Correa, annulla il gol di Lazzari dopo il check del Var. Nonostante un presunto fallo di Leiva, non quello di Correa. Testardo.

MILAN

G. DONNARUMMA 6.5

Correa lo beffa con una finta, ma subito dopo su Immobile tiene a galla il Milan. Nella ripresa salva ancora i rossoneri.

CALABRIA 5.5

Rincorre Correa con grande coraggio, ma non può evitare la rete dei biancocelesti.

KJAER 4

Sparisce dai radar nell’azione del vantaggio della Lazio. Poi qualche altra incertezza, non è da lui.

TOMORI 4

Esce male sulla rete firmata da Correa, ma l’errore più grave non è il suo. Sbaglia (e tanto) sul raddoppio.

THEO HERNANDEZ 4.5

Lazzari fa un po’ quello che vuole. In fase difensiva sbaglia qualcosa anche lui. A tratti, ha un atteggiamento superficiale.

BENNACER 4.5

Incerto (e goffo) quando cerca di rinviare un pallone che sembra innocuo. Da questa disattenzione la Lazio sigla il gol dell’1-0 con Correa.

KESSIE 5

La sua presenza a centrocampo è fondamentale, ma anche lui ha momenti di difficoltà. Segnale del Milan in affanno.

SAELEMAEKERS 4.5

Non tira fuori molte idee. Dalle sue parti il Milan ha poche iniziative in fase offensiva.

CALHANOGLU 5

Impegna due volte Reina. La prima subito in avvio di gara, la seconda tardando la conclusione. Forse distratto dall’interesse della Juventus, visto che è in scadenza di contratto.

REBIC 4.5

È mancata la sua cattiveria e aiuta poco in attacco. La sua è un’assenza importante.

MANDZUKIC 4.5

Gli arrivano pochi palloni e resta ancora a secco con la maglia del Milan. Continua la maledizione della maglia numero 9.

RAFAEL LEAO 5

Pochi spunti da parte sua. Gioca con insufficienza.

BRAHIM DIAZ 5

Anche lui non dà il suo contributo.

DIOGO DALOT 5.5

Spinge, ma non trova lo spazio giusto.

TONALI 5.5

Prova a contrastare i centrocampisti biancocelesti.

ROMAGNOLI ng

PIOLI 4.5

Per il Milan non è un buon momento. Un altro passo falso, il secondo lontano da San Siro. Il Diavolo rischia di sprecare quanto di buono fatto nella prima parte di stagione.