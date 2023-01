La Lazio torna ad allenarsi: tre assenze, differenziato per Vecino

Non c'è troppo tempo per specchiarsi. Sarri lo continua a ripetere alla sua Lazio dopo averle concesso un giorno di riposo. Il Comandante ha subito fatto i complimenti ai calciatori dopo il triplice fischio col Milan, ma da lì ha iniziato a pretendere equilibrio. Basta pensare a quanto fatto, anche perché si avvicina un'altra sfida importante. Domenica, sempre all'Olimpico, comincerà il girone di ritorno e l'avversario sarà la Fiorentina, club al quale il tecnico biancoceleste è anche molto legato.

Lazio, squadra divisa in due gruppi nella ripresa a Formello

Sarà opportuno proseguire l'ottima marcia delle ultime tre partite se si vorrà restare aggrappati al treno Champions, e anche oggi Sarri lo ha sottolineato alla sua squadra. Dopo un giorno di riposo la Lazio infatti si è ritrovata dalle 15 sul campo Fersini di Formello per la ripresa post Milan. In effetti le fatiche delle gare giocate si fanno ancora sentire, perciò i titolari di martedì sera (tranne Provedel, oggi gestito) hanno svolto un lavoro prettamente di scarico. Per chi invece è subentrato oppure non ha giocato, lo staff ha preparato una seduta mista con tattica, tecnica (partita a campo ridotto) e infine un lavoro atletico.

Da Immobile a Vecino fino a Patric: le ultime

A quest'ultimo non ha preso parte Patric. Lo spagnolo infatti è stato costretto a lasciare la partita anzitempo per un risentimento al flessore della coscia sinistra e nei prossimi giorni sarà valutato. Non si sono visti in gruppo fin dall'inizio sia Immobile che Vecino. Il bomber si sente bene e sta proseguendo il percorso di recupero. Oggi per il secondo giorno di fila ha corso, ma non verranno accelerati i tempi: l'obiettivo per ora resta la Coppa Italia. L'uruguaiano invece, non al meglio col flessore, si è allenato con una corsa differenziata a buona velocità e domani pomeriggio dovrebbe già rientrare col resto dei compagni quando Sarri comincerà a lavorare sulla tattica anti Fiorentina.