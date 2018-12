Lazio, lunedì il sorteggio per i sedicesimi: pericoli Arsenal, Chelsea, Siviglia e Leverkusen

Potrebbe nascondere molte insidie l’urna di Nyon. Archiviata la fase a gironi dell’Europa League, in casa Lazio si comincia a pensare al sorteggio di lunedì prossimo in cui verranno fatti gli accoppiamenti per i sedicesimi. I biancocelesti, arrivati secondi nel gruppo H dietro al Francoforte, possono incontrare parecchie big: Benfica, Valencia, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Zenit, Dinamo Zagabria, Siviglia, Arsenal e Chelsea. Senza dimenticare Dinamo Zagabria, Betis Siviglia, Villarreal, Genk e Dinamo Kiev. Insomma, avversarie tutt’altro che semplici per andare avanti nella competizione europea. Simone Inzaghi incrocia le dita e intanto si prepara al match con l’Atalanta, in programma lunedì sera a Bergamo.

