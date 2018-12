Europa League, Salisburgo passa a punteggio pieno, fuori l'Anderlecht

I sorteggi si terranno lunedì prossimo a Nyon (Svizzera). Gli incontri del prossimo turno sono in programma il 14 e il 21 febbraio prossimi.

Ultimo aggiornamento: 23:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

En plein d'insuccessi. L'ultima giornata europea del 2018 è davvero da dimenticare per tutta l'Italia. Ma dopo Napoli e Inter, sopratutto per il Milan, battuto dall'Olympiakos e terzo club eliminato. Nel girone F passano i greci come secondi col Betis. Leverkusen e Zurigo erano già qualificate in quello A. Salisburgo passa a punteggio pieno (18 punti), dietro il Celtic nonostante il ko perché il Lipsia pareggia zero a zero col Rosenborg. Lo Slavia Praga, nel girone C, batte lo Zenit (già ai sedicesimi come primo) 2 a 0 e quindi non basta al Bordeaux il successo in casa del Copenaghen (0-1) per il passaggio del turno. Dinamo Zagabria a 14 punti stravincitrice del raggruppamento D, dove passa il Fenerbahçe e restano fuori Spartak Trnava e Anderlecht. Nel gruppo E Arsenal e Sporting Lisbona qualificate già da due gare e vincitrici (1-0 e 2-0) anche in quest'ultima su Qarabag e Vorskla. Agli Spurs dovrà stare parecchio attenta, la Lazio, nel sorteggio.Era già tutto deciso nel gruppo G. Passano i biancocelesti al secondo posto e al primo l'Eintracht Francoforte, che chiude il girone a punteggio pieno, centrando il record storico in Europa League per un club della Bundesliga.Avanti nella competizione anche Genk e Malmoe, che elimina il Besiktas (oltre il Sarpsborg) nel gruppo I con l'ultimo 0-1 in Turchia. Nel gruppo J passano Siviglia (testa di serie a Nyon) e Krasnodar, nonostante il ko (3-0) finale proprio con gli andalusi, che avevano rischiato di finire fuori: lo Standard Liegi pareggia 0-0 con l'Akhisarspor e fa un autogol per la sua uscita. Ai sedicesimi invece anche Dinamo Kiev e Rennes, che ha la meglio nello scontro diretto (2-0) per la qualificazione con l'Astana nel gruppo k. Il Chelsea, che era già qualificato, pareggia (2-2) con il Vidi e passa il turno da testa di serie. Ai sedicesimi anche il Bate Borisov, fuori il Paok. Infine, nel gruppo G, passano Villarreal e Rapid Vienna: la squadra austriaca centra con un 1 a 0 il match point contro i Rangers e li elimina insieme allo Spartak Mosca, sconfitto pure nell'ultima giornata (2-0).