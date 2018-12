Lazio, Luiz Felipe spiana la strada verso la vittoria

Un colpo di testa per riprendersi il posto da titolare. Luiz Felipe ci mette 30 minuti per ripagare la fiducia di Simone Inzaghi, che lo schiera dall’inizio al Dall’Ara. Un’incornata vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Luis Alberto nel primo tempo: Skorupski superato e corsa liberatoria verso la panchina. Il brasiliano classe ’97 esulta e porta in vantaggio la Lazio contro il Bologna. Prestazione positiva per il difensore che, al di là del gol, si dimostra affidabile e sicuro nelle chiusure. Preferito a Wallace, Luiz Felipe si trova a meraviglia nella difesa a 3 con Acerbi centrale e Radu a sinistra. Insomma, una prova incoraggiante in vista del match contro il Torino, in programma il 29 dicembre allo Stadio Olimpico. © RIPRODUZIONE RISERVATA