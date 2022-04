Lazio, la ripresa dopo il Genoa: Luiz Felipe e Radu ancora in gruppo sotto gli occhi di Sarri

Neanche il tempo di godersi la vittoria contro il Genoa che la Lazio è tornata subito in campo. Tanta la soddisfazione nelle parole di Sarri nel post gara dopo la seconda vittoria di fila con ulteriori segnali positivi: «Partita non perfetta, ma buona. Sapevamo che i primi 15 minuti sarebbero stati duri. Loro erano difficili da affrontare poiché hanno intensità, aggressività e giocano molto con palle lunghe. Bastava allungarsi un metro per soffrire. Ultimamente stiamo facendo bene». Così il Comandante che infine lancia anche la sfida per la corsa all’Europa: «Sarebbe meglio che tutte le squadre avessero le stesse partite giocate. Di certo ce la giocheremo fino alla fine».

Lazio, allenamento a ranghi ridotti a Formello: Luiz Felipe e Radu ancora in gruppo

Il Comandante ha seguito da vicino i suoi calciatori anche in questa seduta di ripresa. Ormai il tecnico non molla più di un centimetro. Guai ad abbassare la guardia e adagiarsi dopo una vittoria importante perché la corsa all’Europa non permetterà passi falsi. Intanto stamani sul campo Fersini si sono allenati tutti coloro che non hanno giocato o al massimo sono subentrati a Marassi. Regolarmente in gruppo Luiz Felipe e Radu, al terzo allenamento completo di fila. Presenti Cataldi, Pedro, Basic e Hysaj entrati nella seconda frazione ieri e infine aggregato anche Bertini dalla Primavera. Lavoro atletico a stazioni e allunghi seguiti da una partita a campo ridotto. Questo il programma odierno in attesa della ripresa a gruppo completo per iniziare a lavorare tatticamente in ottica Torino.