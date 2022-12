Lazio, Luis Alberto ancora ai box. E Sarri inizia la preparare la sfida col Lecce in sala video

Altro allenamento che volge al termine per la Lazio. I biancocelesti proseguono la propria marcia di avvicinamento alla sfida contro il Lecce, quest’ultimo vittorioso 2-0 in amichevole con il Varazdin. Non sarà una gara semplice quella con i salentini e proprio per questo motivo quest’oggi Sarri ha tenuto i suoi calciatori per oltre tre quarti d’ora in sala video. Determinante studiare al meglio l’avversario in vista della ripartenza ufficiale per una seconda parte di stagione che non ammetterà passi falsi.

Lazio, Luis Alberto ancora ai box

Sarà determinante confermarsi sui ritmi pre-pausa, ecco perché durante il mese di dicembre Sarri ha sempre continuato a lavorare sulla tattica. Stessa cosa oggi, anche se prima la squadra ha svolto delle esercitazioni basate sulla forza, sia con gli elastici e sia con i pesi. L’allenamento è poi terminato con una partitella. Questo il programma odierno dei biancocelesti, al quale non hanno preso parte tre calciatori. In primis Luis Alberto, ancora ai box per i fastidi al ginocchio sinistro. Dopo aver lasciato anzitempo l’allenamento di ieri, oggi anche Cancellieri è rimasto nelle strutture interne di Formello a causa del fastidio alla tibia della gamba destra. Niente allenamento nemmeno per Cataldi. Per sopperire alle assenze Sarri ha integrato dalla Primavera il centrocampista Coulibaly e l’attaccante Crespi. Domani è previsto un altro allenamento pomeridiano.