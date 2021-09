Europa League, Lazio-Lokomotiv Mosca: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e diretta streaming

Mercoledì 29 Settembre 2021, 18:01

Sull'onda lunga del derby vinto contro la Roma, la Lazio di Maurizio Sarri domani, alle ore 21, ospiterà alla stadio Olimpico il Lokomotiv Mosca per la seconda giornata dei gironi di Europa League. Dopo il passo falso, e la "papera" di Thomas Strakosha a Istanbul contro il Galatasaray che ha sancito l'1-0 finale e la sconfitta per i biancocelesti, gli uomini del mister toscano sono chiamati a non sbagliare più. Ma l'avversario contro cui dovranno vedersela non è dei più semplici, come ha ribadito lo stesso allenatore durante la conferenza stampa di presentazione della gara, che sarà arbitrata dal fischietto inglese Craig Pawson.

APPROFONDIMENTI EUROPA LEAGUE Lazio-Lokomotiv Mosca, l'allenamento dei biancocelesti EUROPA LEAGUE Sarri: «Voglio una Lazio formato derby fino a maggio»

Sono poche le novità nella formazione che scenderà in campo domani rispetto a quella che ha vinto contro i giallorossi. Innanzittutto, Sarri ha scelto di confermare l'albanese tra i pali, e quindi di dargli fiducia dopo la pessima serata di due settimane fa. Danilo Cataldi, invece, sembra essere in pole position su Lucas Leiva per il posto di metronomo e smista palloni nel centrocampo dei capitolini. Tutto il resto rimarrà uguale, nella speranza che si possa replicare quanto già visto domenica, sempre nello stesso stadio.

Lazio-Lokomotiv Mosca, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Maurizio Sarri

LOKOMOTIV MOSCA (4-3-3): Guilherme; Jedvaj, Magkeev, Cerqueira, Tiknizyan; Kulikov, Barinov, Beka Beka; Zhemaletdinov, Smolov, Kamano. All. Marko Nikolić

Dove vederla in tv e diretta streaming

La gara delle 21 tra Lazio e Lokomotiv Mosca in scena all'Olimpico di Roma sarà disponibile in tv su Sky e sul canale 8 del digitale terrestre in chiaro, ma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn e su SkyGo.