Lazio, Leiva pronto al rientro: «Piano piano si riprende l'allenamento»

Un passo alla volta verso il rientro. Lucas Leiva si rivede in campo. «Piano piano si riprende», scrive il centrocampista della Lazio su Instagram, postando il video di un allenamento individuale a Formello. L’ultima volta che aveva varcato i cancelli Training Center era il 7 novembre, vigilia della sfida con la Juventus. Fu costretto a tornare a casa, bloccato dall’Asl per un tampone positivo. Dopo un periodo di isolamento, il brasiliano ieri si è sottoposto in Paideia, clinica di riferimento del club, ad alcuni esami propedeutici al reintegro. Circostanza che fa presumure l'esistenza di un nuovo tampone con esito negativo. In attesa di comunicazioni ufficiali, parlano i social. L’allenamento postato in mattinata rompe l’isolamento dell’ex Liverpool, che lunedì, giorno della ripresa in vista del Crotone, potrà essere a completa disposizione di Simone Inzaghi. Una buona notizia per Simone Inzaghi che, in attesa del rientro dei nazionali, ritrova una pedina fondamentale. Leiva nelle ultime settimane aveva saltato le sfide contro Bruges, Zenit e Juventus.

