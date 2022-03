Probabile formazione Lazio, Lazzari può rientrare con il Venezia. Radu ko

Da impensabile a più che possibile. Il ritorno dal 1’ di Lazzari potrebbe avvenire già domani sera contro il Venezia. Il terzino destro è pronto a beneficiare delle condizioni di due suoi compagni di squadra. Uno è Radu, ai box per una fascite plantare che lo sta tormentando e che ad oggi lo vede a rischio pure per il derby. L’altro è Patric. Lo spagnolo fino a ieri era in vantaggio per sostituire lo squalificato Marusic sull’out destro, ma oggi non si è allenato. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave e domani è atteso sia in gruppo per la sgambata mattutina che tra i convocati. Tra i due acciaccati potrebbe quindi godere – si far per dire – il rientrante Lazzari, oggi al secondo allenamento completo con la squadra a un mese dallo stiramento di secondo grado al flessore della coscia destra.

Lazio, le probabili scelte di Sarri contro il Venezia: Lazzari spera, Zaccagni verso la conferma

Torello, rapidità e lunga sessione di prove tattiche. È stato questo il programma della vigilia del match per una Lazio che dovrà confermare i grandi progressi emersi definitivamente contro il Cagliari. Tra i pali del 4-3-3 biancoceleste contro il Venezia ci sarà ovviamente Strakosha. Come anticipato poc’anzi davanti al portiere albanese sull’out destro potrebbe a sorpresa spuntarla Lazzari. L’ex Spal andrebbe a far parte di del quartetto arretrato con il diffidato Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. A centrocampo difficile non confermare la triade con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, quest’ultimo a segno nella gara di andata. Un solo dubbio infine in attacco. Dopo la spumeggiante prestazione dell’Unipol Domus pare scontata la conferma di Felipe Anderson sulla destra. Mai in discussione Immobile al centro, mentre sulla corsia mancina resterà aperto il ballottaggio tra gli altri due diffidati, Zaccagni e Pedro. Il canario scalpita per una chance dal 1’, ma la sensazione è che Sarri difficilmente andrà a snaturare l’assetto che tanto ha fatto bene in Sardegna e nel quale c’era l’ex Hellas. Oltre a Patric e Radu quest’oggi non si è visto nemmeno Cataldi. Tra i tre l’unico atteso in convocazione è lo spagnolo. Convocazione della quale farà parte anche il giovane Floriani Mussolini.

Probabili formazioni Lazio-Venezia

Lazio (4-3-3): 1 Strakosha; 29 Lazzari, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 21 Milinkovic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni. All.: Sarri. Venezia (4-3-3): 1 Maenpaa; 44 Ampadu, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 55 Haps; 33 Crnigoj, 5 Vacca, 27 Busio; 20 Nani, 14 Henry, 77 Okereke. All.: Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini). Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo). Assistenti: Longo-Liberti. IV uomo: Meraviglia. V.A.R.: Maresca. A.V.A.R.: Tegoni.

Lazio-Venezia, 29esima giornata Serie A Stadio Olimpico di Roma Ore 20:45 Diretta: Dazn; Sky Sport 202 e 240; Sky Calcio 249 e 251 Probabili formazioni: