Nell'anno più difficile Lazialità non si ferma: arriva in edicola L'Agenda 2021

Torna in edicola a Roma e provincia 'Lazialità', la storica rivista fondata da Guido De Angelis e lo fa con l’Agenda 2021 che terrà compagnia ai tifosi della Lazio tutto l’anno, per 365 giorni, con foto e racconti di avvenimenti importanti e particolari legati alla storia biancoceleste.

“Riusciremo insieme a superare la tempesta, con l’augurio di tornare a volare in un cielo limpido e sereno, bianco e celeste come il nuovo bellissimo aereo che accompagna la nostra Lazio” racconta De Angelis che, nonostante l'emergenza che stiamo vivendo in questi mesi a causa del Covid, ha deciso di continuare a far uscire 'Lazialità': “Prima della pandemia avevo scelto di fermarmi perché dopo 35 anni sembrava davvero dura continuare ad andare avanti poi – racconta - nonostante le tante difficoltà, sono ripartito con un prodotto alla portata di tutti e con tante storie di Lazio, curatissimo in tutti i particolari. Un bel regalo di Natale che goni laziale dovrebbe mettere sotto l'albero. Presto – annuncia De Angelis - Lazialità diventerà un bel libro, una grande raccolta da conservare. Adesso ripartiamo per tenervi compagnia in un momento non facile per il nostro paese e, come sempre, per raccontare e custodire la storia della Prima Squadra della Capitale”.

