Maestro di calcio e psicologo. Tecnico e figura di riferimento per lo spogliatoio. Simone Inzaghi allena le gambe e anche la mente. Nel centro sportivo di Formello, in attesa delle sedute tattiche, l’allenatore della Lazio tiene alta l’attenzione dei suoi giocatori. «Adesso tocca a noi. Ripartiamo con lo stesso spirito con cui abbiamo finito prima dell’emergenza sanitaria Covid-19». Questo il senso del discorso che Inzaghi ha fatto alla squadra alla notizia della ripartenza del campionato. Poche parole per ribadire che il sogno scudetto è ancora possibile, «l’importante è essere uniti». Del resto, il gruppo è stato il «vero segreto» della formazione biancoceleste. Un concetto ribadito da tutti i giocatori, anche a microfoni spenti. Insomma, tutti per uno e uno per tutti. Soprattutto nei momenti più delicati, quarantena compresa. Durante il lock-down molti calciatori sono rimasti in isolamento senza le rispettive famiglie. Non hanno lasciato l’Italia e hanno trascorso settimane nelle loro abitazioni, lontano dai parenti e dai compagni di squadra. Per questo Inzaghi nella “Fase 1” non li ha mai trascurati. Messaggi vocali, video-chiamate e conference call. Modi per tenersi in contatto e in compagnia al tempo del Coronavirus. Attenzioni che gli atleti hanno apprezzato con la promessa di ripagare il mister sul campo con prestazioni all’altezza della lotta per il tricolore.