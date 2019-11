Lazio, Inzaghi: «Abbiamo solo un risultato con il Celtic. Correa è in dubbio»

Vuole continuare l’avventura in Europa League, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla viglia del match dell’Olimpico contro il Celtic, fa il punto della situazione in conferenza stampa. Tante le assenze: da Cataldi, squalificato, a Radu e Marusic, fermati dagli infortuni, senza dimenticare Lukaku, non inserito in lista Uefa. Insomma, scelte quasi obbligate per una gara da vincere a tutti i costi.

Obiettivo. «Dobbiamo assolutamente vincere domani. Dobbiamo muovere la classifica. Non sarà una gara semplice. Il Celtic è un’ottima squadra sia a livello fisico sia per i giocatori di qualità che ha».

Formazione. «Non ho ancora un’idea ben precisa della formazione perché abbiamo finito queste tre partite ravvicinate con dei problemi. Non ci saranno Radu, Marusic, e Cataldi, che è squalificato. Correa, Caicedo e Leiva sono da valutare. Caicedo ha un grosso ematoma, ma non ha fratture per la botta che ha preso (alla clavicola, ndr). Correa ha preso un colpo in allenamento (al polpaccio, ndr). Leiva è affaticato così come Immobile e Lulic, ma per questi ultimi due sono fiducioso. Abbiamo speso tanto, sono arrivate le prestazioni e i risultati».

Miglioramenti. «Vorrei rivedere la stessa prova del Celtic Park con un risultato diverso. E’ stata un’ottima gara quella dell’andata, ma abbiamo commesso degli errori che non puoi permetterti a certi livelli. Voglio vedere più attenzione».

Opzione. «Devo valutare attentamente le condizioni di Caicedo e Correa, cercheremo di recuperarli in tutti i modi. Allo stesso tempo ho Adekanye e la possibilità di alzare Luis Alberto e Milinkovic in attacco. Anche Immobile viene da tre partite di fila, gli ho risparmiato gli ultimi 30 minuti a San Siro. A Correa e Caicedo chiederò un sacrificio per domani».

Nuovi. «Di Vavro e Jony sono contento. Si sono inseriti bene nel gruppo e mi mettono in difficoltà in allenamento. Stanno cercando di capire quello di cui abbiamo bisogno. Valuterò se impiegarli. Berisha sta cercando di mettersi alla pari e di dare il massimo. Per lui c’è grande concorrenza. Abbiamo Leiva, Milinkovic, Luis Alberto e Parolo, che sono i nostri quattro titolari. Poi c’è un Cataldi in crescita esponenziale».

Fattori. «All’andata è stata una partita giocata ad un ottimo livello. Una gara veloce e fisica. I momenti decisivi sono stati il palo di Correa: se fosse entrato, avremmo parlato di un altro risultato. Dobbiamo essere bravi a far girare questi episodi a nostro favore».

Ambiente. «Spero che domani sia una bellissima giornata di sport. Arriveranno tanti tifosi del Celtic e ci saranno tanti tifosi della Lazio, anche se ci sarà la Curva Nord chiusa. Che vinca il migliore, sperando che sia la Lazio».

Ultimo aggiornamento: 15:55

