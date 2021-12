Lazio-Galatasaray, Sarri: «Peccato, ma fiducioso per il futuro. Mi innervosisco solo per il campo dell'Olimpico»

Voleva passare il tuirno per andare diretto agli ottavi e per avere qualche settimana in più per lavorare meglio, ma alla fine non è andata. La Lazio ci ha provato, ma si è scontrata col muro del Galatasray. «A livello di supremazia meritavano noi, abbiamo fatto una partita ordinata abbiamo concesso pochissimo peccato non averlo trasformato in risultato pieno, magari ci è mancato quel guizzo negli ultimi metri. Ma sto vedendo ordine e compattezza, e questo mi dò fudcia per il futuro». Nonostante il risultato non abbia premiato la Lazio, Sarri, in realtà, non è tanto dispiaciuto perché la squadra si è comportata bene, ma è più nervoso per il terreno dell'Olimpico: «Il girone era quilibrato, non era scontato passare. Una partita così non mi fa andare a casa nervoso, se devo essere sincero lo sono solo per le condizioni pessime del terreno di gioco, non so più come dirlo. Ci rallenta l'azione e ci costa un tempo di gioco. E sono cose importanti, non banali».

La partita e il Sassuolo

Sarri resta comunque soddisfatto: «Mi conforta il fatto che la squadra sia stata compatta e ordinata, vuol dire che stiamo facendo bene. Terim? Abbiamo un ottimo rapporto, ma ha pensato solo a difendersi e a perdere tempo, loro non hanno giocato». Sul LUis Alberto: «Ha avuto un problma ma per fortuna gli esami non hanno evidenziato nulla di grave, non volevo rischiarlo, ma per un quarto d'ora ci abbiamo provato, per noi è fondamentale per la prossima. Sassuolo? Hanno un palleggio fuori categoria, stanno facedo anche risultati, ha vinto con l Juve ha parggiato con il Napoli,è una squadra che ti può mandare fuori giri, ci vorrà tanta pazienza».