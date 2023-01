Lazio, dopo Sarri arriva Lotito a strigliare la squadra a Formello: secondo confronto dopo il ko di Lecce

Di confronto in confronto. Come se non bastasse quello con Sarri nella giornata di ieri, oggi pomeriggio a sorpresa il presidente Lotito si è presentato in persona a Formello per strigliare la squadra. Il patron si aspettava tutt’altra partenza in questo inizio 2023, invece nonostante l’entusiasmo e i buoni propositi di fine 2022, al primo ostacolo i biancocelesti sono crollati nel peggiore dei modi. Dal vantaggio addirittura alla rimonta contro il Lecce, con un atteggiamento che non è andato giù a Sarri e che oggi è stato condannato pure dal patron, reduce da qualche giorno di relax a Cortina. Ecco spiegato il ritardo di un’ora anche oggi per iniziare la seduta di antivigilia in ottica Empoli, match nel quale la Lazio già non potrà più sbagliare.

Torna Felipe Anderson, niente partitella per Immobile

Una volta ultimato il colloquio tra il patron e la squadra, quest’ultima è scesa in campo nel centro sportivo biancoceleste per svolgere la classica seduta di antivigilia in ottica Empoli. A 48 ore dal fischio d’inizio, Sarri ha spinto molto sulle classiche prove con due 4-3-3 contrapposti e pure le palle inattive. Dopo il trauma lombare che ieri lo aveva costretto ad allenarsi solamente in palestra, oggi Felipe Anderson è tornato in gruppo. Niente da fare invece per Gila, rimasto nelle strutture interne di Formello per un dolore al piede destro dovuto a una forte contusione. Si è rivisto Fares, ma solo per un allenamento differenziato, mentre dalla Primavera è stato aggregato Sana Fernandes. Niente partitella finale per Immobile, ma dovrebbe trattarsi di semplice gestione. La rifinitura andrà in scena domani pomeriggio, ma Sarri non presenterà la sfida in conferenza.