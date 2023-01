Lazio, Felipe Anderson vuole recuperare per tornare titolare. Con Sarri mai incisivo a partita in corso

A due giorni dal ko subito in rimonta contro il Lecce, Sarri è ancora nervoso con la sua squadra. Non è bastato nemmeno il faccia a faccia di un’ora in palestra a Formello. La Lazio anziché ripartire al meglio in vista dell’obiettivo Champions è subito inciampata, mentre il resto delle pretendenti non ha mancato l’appuntamento. Dai titolari ai subentrati, nessuno è riuscito a salvarsi nel disastroso secondo tempo del Via del Mare e ora contro l’Empoli sarà ammesso un solo risultato.

Lazio, Felipe Anderson tenta il recupero per l’Empoli

In vista della sfida con i toscani, Sarri spera di recuperare Felipe Anderson. Il brasiliano, l’unico a scusarsi per la prestazione in Puglia ieri mattina, è stato costretto ad una seduta in palestra. Niente allenamento a causa di un trauma lombare per il numero 7, che proverà a rientrare il prima possibile. Quella di mercoledì è stata la prima esclusione dai titolari di questa stagione in Serie A, la seconda considerando anche l’Europa League. Felipe è il principale fedelissimo di Sarri, 70 volte in campo su 70 partite. Il tecnico conosce ormai al dettaglio le caratteristiche del brasiliano a cui difficilmente rinuncia al momento della formazione ufficiale. Ecco perché l'esclusione col Lecce è stata una sorpresa.

Un solo assist in otto subentri dallo scorso anno

Felipe è un fattore in primis perché l’intesa con Lazzari e Milinkovic è massima sulla catena di destra, lato forte della manovra biancoceleste. In secondo luogo perché da subentrante il numero 7 non incide mai. Tra le sei gare della passata stagione e le due di quest’anno, Felipe ha fornito solamente due assist. Motivo in più per credere che Sarri voglia puntarci di nuovo dal 1’ con l’Empoli. Il brasiliano ci spera anche per riaprire un conto con i toscani che è fermo al 12 aprile 2015, stagione in cui per la prima volta raggiunse la doppia cifra contribuendo alla qualificazione in Champions della Lazio di Pioli. Appuntamento nel pomeriggio per gli ultimi sviluppi.