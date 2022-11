Lazio, fiocco celeste in casa Zaccagni: è nato il primogenito Thiago

Non sarà arrivata la convocazione con l'Italia, soprattutto per via dell'infortunio, ma per Zaccagni è il momento di festeggiare. Nella mattinata odierna infatti è nato il primogenito dell'esterno della Lazio, Thiago. Un chiaro omaggio al suo idolo Messi subito dopo averne incontrato un altro dal vivo come Ronaldinho alla "Partita per la Pace" di due giorni fa all'Olimpico. Un momento indimenticabile per l'ex Hellas che ha esternato tutta la sua emozione sui social.

Tutta la felicità di Zaccagni

«A volte diamo per scontato i doni che ci dà la vita! Non ho mai provato un emozione così grande, quando ti ho visto uscire piccolino mio mi hai fatto esplodere il cuore di gioia!», questo il messaggio del calciatore per il figliolo, anticipato da dedicato alla compagna, Chiara Nasti: «Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papá ti amano tanto». Anche la celebre influencer ha espresso tutta la sua gioia: «Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amiamo da morire!».

Puntuale anche il comunicato ufficiale della Lazio: «Il presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi, si uniscono alla gioia della famiglia Zaccagni e porgono il più sentito e sincero augurio di felicità a papà Mattia e a mamma Chiara». Infine anche il capitano biancoceleste e grande amico di Zaccagni, Immobile, si è congratulato con la coppia: «Tanti auguri a Chiara e Mattia per questa meraviglia che la vita gli ha donato».