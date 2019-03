Lazio, festa derby: 5mila tifosi a Formello. Cori anche per sergio Conceição

La festa post derby continua. Dall’Olimpico a Formello i tifosi della Lazio non smettono di celebrare la vittoria di sabato contro la Roma per 3-0. Nel pomeriggio circa 5mila sostenitori biancocelesti hanno gremito le tribune del Fersini. Cori, fumogeni, sciarpe e bandiere hanno accompagnato la seduta di allenamento dei ragazzi di Inzaghi. «A Firenze come nel derby, avanti Lazio, famoje tre gol», questo lo striscione esposto. Insomma, al di là della gioia per la stracittadina, i tifosi non perdono di vista l’obiettivo quarto posto e sono già proiettati alla gara di domenica contro la Fiorentina. Non poteva mancare lo sfottò ai giallorossi sia per la sconfitta di sabato sia per l’eliminazione di ieri sera in Champions League per mano del Porto dell’ex laziale Sergio Conceição. A lui è stato dedicato un coro sulle note della canzone “Meu amigo Charlie Brown”.





