Lazio-Empoli, le pagelle: Romulo, esordio positivo

ROMA Buona la vittoria per il quarto posto provvisorio. La Lazio è stanca come a Frosinone e pesa come un macigno l’assenza di Luis Alberto regista avanzato. Ci sono poche idee, così fa la differenza di nuovo la grinta di Caicedo.STRAKOSHA 6Facile la parata sul rasoterra di Caputo, poi non viene più chiamato in causa. Così fa il bis della porta inviolata. Inoperoso.BASTOS 6Scivola e regala a Caputo la prima occasione in area, poi lo mura nella ripresa. Alla fine ha il solito black out su Krunic. Diligente.ACERBI 6,5È suo il primo tiro al volo di poco fuori dove Chiffi non vede un clamoroso rigore. Provedel gli nega al gioia di testa. Gigante.RADU 6Fa un folle stop da ultimo uomo e viene salvato. Poi cresce e non fa passare nessuno nel secondo tempo. Esperto.ROMULO 6,5Finalmente il cross torna interessante. In 45’ s’inserisce ed è più pericoloso di Marusic in 20 partite. Cala nella ripresa. Inserito.MILINKOVIC 6,5Sgomita a centrocampo, gli viene annullato un gol e se ne divora uno di testa e uno di piattone da un metro. Dà un palla stupenda a Correa. Impreciso.LEIVA 6Fatica a correre, si fa anticipare come non gli capita mai. Rischia due volte il giallo, ma fa tutto solo a centrocampo. Affannato.BERISHA 5Perde palle, manda fuori tempo i compagni, rallenta ogni azione e torna sempre indietro. Un disastro totale. Trottola.LULIC 6Al bacio un cross sul petto di Caicedo e altri due perfetti per Milinkovic. Sventaglia troppo spesso nel nulla. Discontinuo.CORREA 5,5Si sveglia al 29’ con un diagonale, ma poi si mangia la rete in area dopo un’azione con Milinkovic spettacolare e calcia alle stelle sul lancio di Caicedo. Svogliato.CAICEDO 7Si muove tanto e si procura un rigore in pressing su Provedel. Lo batte alla grande, bellissimo pure un lancio per Correa in porta. Lottatore.CATALDI 5,5Si fa superare facilmente appena subentrato, si perde in area Silvestre che rischia di pareggiare di testa. Spaesato.BADELJ n.g.PEDRO NETO 6,5In 6’ si prende la standing ovation per falli conquistati e palla trattenuta. Ragazzino intelligente.INZAGHI 6Fa pretattica pure contro l’Empoli, è terrorizzato dagli infortuni. Per questo utilizza stavolta a malincuore i cambi. Limitato.CHIFFI 5Ha vita facile, il penalty su Caicedo è eclatante, eppure ne manca uno a inizio gara su Acerbi. Lascia i cartellini a casa. Inglese.