Lazio, balzo in Borsa: +12%. Marchegiani: «La parola scudetto non è vergogna»

Entusiasmo Lazio dopo il successo sull'Inter. I sogni di scudetto, ora, non sono più un tabù. Il club biancoceleste vola in Borsa dopo la vittoria in campionato con l'Inter e conquista il secondo posto della classifica. Il titolo stamane guadagna il 12% a 1,99 euro.

«Dieci vittorie consecutive non sono casuali: rispetto agli anni scorsi, quando aveva lasciato intravedere qualcosa, la squadra di Inzaghi ha dimostrato di saper fare il salto di qualità, battendo le grandi. Non deve essere una vergogna parlare di scudetto. Il club vuole tenere con i piedi per terra l'ambiente, ma è giusto sognare e trovare ulteriore fiducia dall'entusiasmo». Così Luca Marchegiani, ex portiere e oggi commentatore tv, parlando del momento magico della Lazio a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. «La Lazio non è un modello esportabile dappertutto, perché ci sono piazze più esigenti - aggiunge -. La Lazio ha lo stesso percorso comune dell'Atalanta, perché dà ai calciatori la possibilità di crescere, come nel caso di Luis Alberto e Milinkovic-Savic». «Della 'mià Lazio chi sceglierei da mettere in questa? La squadra di Inzaghi è molto fisica e veloce, ha talento, trovare un correttivo non è facile - spiega -. Penso a Nedved, a un centrocampista esterno come lui che garantisca dei gol. Oppure a uno come Nesta. Ma, ripeto: non è facile trovare un correttivo, come conferma il fatto che, nel mercato di gennaio, non ha fatto niente. È una squadra difficile da migliorare».



Ultimo aggiornamento: 10:16

