Sull’azione che provoca il rigore non ha colpe, ma sulla rete del 2-1 del sorpasso laziale è lentissimo. Quando si tuffa, la palla è già dentro la porta. Si riscatta un po’ su Immobile nel finale.Va a fare spesso a sportellate con Milinkovic, una bella battaglia sui duelli aerei. Non sembra essere in grande serata. In affanno non solo sul serbo ma anche su Lazzari quando entra nella ripresa.Fischiatissimo ogni volta che tocca il pallone, ma tutto gli scivola addosso. Provoca il rigore di Immobile in apertura di ripresa e si becca il gialloSoffre un po’ la vivacità di Immobile, qualche volta fatica a riprenderlo. Un po’ troppo legnoso e prevedibile sul centravanti laziale. In più raddoppia bene prima su Jony, meno su Marusic.Merita un giallo per un fallo di mano, Rocchi lo grazia. Le sue discese fanno male alla Lazio, il gol di Young nasce da un suoi tiro respinto da Strakosha.Battaglia con Leiva lì in mezzo, soffre un po’ in avvio poi prende le misure.Buon primo tempo con ripartenze veloci e buone incursioni. Nel secondo tempo cala vistosamente e Conte lo fa uscire.E’ uno dei primi a chiamare il pressing, non smette mai di correre. Il contropiede del gol parte da lui.Una motorino inesauribile sulla fascia sinistra, mette in difficoltà Luiz Felipe, soprattutto sul gol dove è bravo a farsi trovare in area pronto a ribattere in gol.Non ha grandi occasioni limpide, ma quando parte fa paura perché spesso crea superiorità numerica saltando i difensori laziali.Possente e faticoso da marcare. Acerbi è bravo, ma soffre terribilmente. Ha un paio di occasioni, ma non è altrettanto bravo ad approfittarne.Sostituisce Candreva a un quarto d’ora dalla fine.Rileva Brozovic e si mette subito in evidenza con un gran tiro da fuori area che Strakosha para in tuffo.Gioca gli ultimi cinque minuti.Prepara bene la partita, blocca la Lazio nel palleggio di ripartenza. Nella ripresa però non è altrettanto pronto a replicare alle mosse di Inzaghi.