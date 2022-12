Venerdì 9 Dicembre 2022, 12:59

Mentre sul campo prosegue la preparazione della prima squadra, al di fuori la Lazio torna a premiare i tifosi. La società ha infatti lanciato una nuova iniziativa a favore dei propri sostenitori per incentivarli a tornare all'Olimpico una volta che ripartirà la stagione. Nasce infatti “Lazio Christmas Box”, un mini abbonamento che comprenderà cinque partite casalinghe, ovvero Empoli, Milan, Fiorentina, Atalanta e Sampdoria. La vendita partirà oggi alle ore 15 e terminerà la vigilia di Natale alle 18.

Lazio, mini abbonamento per i tifosi a inizio 2023

«A Natale non sbagliare regalo! Scegli lo speciale Lazio Christmas Box – si legge nel comunicato del club – un pacchetto di 5 partite di campionato in casa, in programma nei mesi di gennaio e febbraio, contro Empoli (domenica 8 gennaio alle ore 15:00), Milan (martedì 24 gennaio alle ore 20:45), Fiorentina (domenica 29 gennaio alle ore 18:00), Atalanta (sabato 11 febbraio alle ore 20:45) e Sampdoria (lunedì 27 febbraio alle ore 20:45)». Il settore più economico sarà la Curva Maestrelli, al prezzo intero di 99 euro, così come i Distinti Sud Est. Tutti differenti prezzi della Tribuna Tevere. La Parterre Centrale sarà a 150 euro, 154 la Laterale, 225 la Top e 270 la Gold. In vendita ci sarà infine anche la Monte Mario al costo (sempre intero) di 270 euro. Il mini abbonamento potrà essere acquistato sia nei negozi ufficiali del club che online. Ulteriore iniziativa da parte della Lazio per incrementare i 42.462 spettatori di media stagionali, la quarta della Serie A.