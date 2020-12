Pace fatta tra il presidente e Peruzzi. Dopo la telefonata del disgelo di martedì sera, il direttore tecnico ieri è tornato a Formello. Angelo ha seguito parte dell’allenamento vicino al team manager Derkum. Non è partito con il gruppo solo perché non è riuscito a fare in tempo il tampone. Già da sabato tornerà a seguire regolarmente la squadra. Una pace molto apprezzata dallo spogliatoio biancoceleste che nei giorni scorsi si è apertamente schierato con Peruzzi. D’altronde lui è rimasto giocatore nella testa e comprende bene tutte le gruppo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA