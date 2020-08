© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fantasia nei piedi e un carattere d’acciaio. Una squadra che, davanti a qualche difficoltà, può piegarsi, ma che non si spezzi mai. E’ questa la Lazio che hanno in mente Inzaghi e Tare. La stagione appena conclusa ha fatto vedere cose egregie, una formazione, quella biancoceleste, che ha raggiunto picchi molto alti, ma ai primi problemi si è quasi volatilizzata. Sparita. E con la Champions League da onorare al meglio e un campionato da disputare per confermarsi tra le prime, questi errori e cali di tensione non ci possono più stare. Serve una scossa per il definitivo salto di qualità tra le grandi. Da qui l’idea di ingaggiare il top player. Quei giocatori che hanno carisma e sono riconosciuti come forti e leader tecnici e non solo. Dei veri e propri esempi. Una guida da affiancare a talenti come Luis Alberto, Milinkovic, Immobile e Correa per esaltarli ancora di più. Il nome di David Silva nasce da questa precisa volontà. Portare uno come lui nella capitale per far capire che la Lazio vuole crescere ancora di più rispetto a quanto di buono ha fatto vedere nella passata stagione. Uno come lui che sa affrontare la pressione della Champions League e giocare ad alti livelli il campionato e guidi il resto dei suoi compagni. Un po’ se non proprio quello che è riuscito a fare Ibrahimovic nel Milan. Lo spagnolo è protagonista in questo senso da almeno dieci anni.Ed è, per stessa ammissione del fratello manager, alla ricerca di una nuova sfida. Nelle ultime settimane il calciatore ha ricevuto proposte milionarie, una soprattutto dal Qatar dell’Al Saad di Xavi, l’ha messo in difficoltà, nonostante avesse dato la parola al direttore sportivo Tare e al presidente Lotito. Sono stati giorni convulsi, ma dopo essere sparito e fatto allarmare la Lazio, nelle ultime ventiquattrore il dialogo è ripreso. In mezzo c’era il quarto di finale col Lione, poi non andato benissimo, ma era stato lui stesso e il suo entourage e mettere fretta ai biancocelesti e chiudere la querelle all’inizio della scorsa settimana. Su di lui ci sono tanti club, diversi in Spagna, ma col passare delle ore sembra quasi una corsa ad eliminazione. Xavi, ad esempio, che guida l’Al Saad, potrebbe lasciare e andare a rifondare il Barcellona. Il Valencia, che ha portato avanti una proposta, sta attraversando acqua pesanti e agitate con i giocatori più importanti che vogliono lasciare la società. Cose che stanno facendo ragionare David e che potrebbero guidarlo sempre più verso la Lazio. Da Formello le bocche sono cucite, ma da ieri l’ottimismo è tornato a serpeggiare nuovamente. Altri piccoli indizi che fanno pensare positivo, sono alcune voci provenienti direttamente dal Man City che darebbero il passaggio certo di David Silva alla Lazio tra oggi e domani.Sarà l’ennesima volata al cardiopalma, ma con la sensazione che stavolta sarà una finale positivo. Talmente c’è la voglia di andare su giocatori di questo calibro che la Lazio ha perfino accarezzato l’idea di contattare Thiago Silva, anche lui in scadenza col Psg e reduce da una partita fantastica con l’Atalanta. Ma pare che il brasiliano voglia tornare in patria, nonostante qualche ammiccamento del Milan. Sarebbe stato proposto nelle ultime ore anche Otamendi, compagno proprio di Silva al City, che sembrava vicino al Valencia, ma l’affare sembra tramontato. Qui c’è la concorrenza del Napoli. L’altra, per certi versi più roboante, il contatto che ci sarebbe stato con Cavani, vicino al Benfica. In Portogallo hanno perfino scritto che l’attaccante stia prendendo tempo col club lusitano proprio perché si sarebbe fatta avanti la Lazio. Ed è in attesa. Tutte le strade però, al momento, portano sulla via di David Silva.