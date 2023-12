Lazio-Cagliari 1-0: Pedro decide all'intervallo, rosso per Makoumbou

Dopo la bella vittoria in Champions League che ha permesso alla squadra di Sarri di staccare il pass per gli ottavi di finale, la Lazio scende in campo contro il Cagliari di Ranieri per cercare di dare una svolta al proprio campionato. C'è da mettersi alle spalle la pesante sconfitta di Salerno che ha anche portato a delle frizioni importanti dentro il gruppo biancoceleste. Serve una vittoria, in poche parole, per cercare di avvicinarsi al treno Europa che adesso è troppo distante. Mica facile contro i sardi, che sono in forma e che cercheranno ovviamente di portarsi a casa dei punti pesantissimi. Si inizia alle 18. Fischia Dionisi.

PRIMO TEMPO

47' Finisce il primo tempo, Lazio avanti di un gol e di un uomo.

La partita la sblocca Pedro sfruttando l'assist di Lazzari, poi Makoumbou trattiene Guendozi lanciato a rete e si becca il rosso diretto. La squadra di Sarri è in gestione.

45' Saranno due i minuti di recupero in questo primo tempo.

42' Lazio ovviamente padrona del campo in questa fase della gara, ma che non riesce a trovare lo spazio per chiudere il match.

33' Corre ai ripari Ranieri: fuori Hatzidiakos e Lapadula, dentro Sulemana e Luvumbu. Annesso cambio tattico: 4-4-1 adesso per il Cagliari.

27' E infatti c'è il cartellino rosso per Makoumbou, dopo revisione al Var. Guendouzi andava in porta. Cagliari in dieci.

25' Makoumbou trattiene Guendozi lanciato verso la porta: punizione e giallo dal limite dell'area. Ma ci sono molte proteste, i calciarori della Lazio chiedevano il rosso. C'è un controllo Var.

24' Enorme occasione per la Lazio: ripartenza della squadra di Sarri con Isaksen che serve Immobile che pesca Pedro dentro l'area. Il controllo è a liberarsi del diretto avversario, il sinistro è respinto da Scuffet che ha il merito di rimanere in piedi fino all'ultimo istante.

19' Prima occasione per il Cagliari con Lapadula: cross di Goldaniga che pesca l'attaccante da solo dentro l'area che però non indirizza bene.

18' Poco preciso Immobile nell'andare a servire Pedro che aveva trovato un poco di spazio al limite dell'area di rigore. E il Cagliari si salva.

13' Il calcio di punizione lo calcia Luis Alberto che cerca il palo coperto da Scuffet, che è ben posizionato e respinge.

12' In bambola Hatzidiakos, che sbaglia lo stop sul quale si fionda Isaksen che viene steso al limite dell'area. Giallo e punizione dal limite per i biancocelesti.

8' GOL LAZIO: Al primo vero affondo passa la Lazio, e lo fa con Pedro. Ingenuità di Hatzidiakos che perde l'equilibrio e spiana la strada a Lazzari. L'esterno controlla e serve l'inserimento dello spagnolo per il vantaggio della squadra di Sarri. Per lo spagnolo è il primo gol in campionato.

5' S'accende Isaksen a destra, che arriva sul fondo mette in mezzo e guadagna un calcio d'angolo.

4' Ritmi molto bassi in questo avvio di match. Squadre assai corte in campo.

1' Iniziata la partita, primo pallone per la Lazio.

Tutto pronto all'Olimpico, le squadre stanno entrando in campo.

Lazio-Cagliari: dove vederla, quando, probabili formazioni e arbitro

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendozi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Pedro. All.: Sarri

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Makoumbou, Prati, Azzi; Viola; Petagna, Lapadula. All.: Ranieri

Dove vedere Lazio-Cagliari

Lazio-Cagliari è in programma oggi, sabato 2 dicembre, con fischio d'inizio alle 18 allo stadio Olimpico. Il match si potrà seguire su Dazn, che ha i diritti esclusivi del campionato di Serie A fino al 2029. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.