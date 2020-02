Lazio, dal Dall'Ara all'Olimpico: la rivincita di Correa con il Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rivincita del Tucu. Da Bologna al Bologna. Dal Dall’Ara all’Olimpico. Joaquin Correa segna e la Lazio, per il momento, vola prima in classifica a quota 62 punti. Lo scorso 6 ottobre contro i rossoblù in trasferta aveva sbagliato un calcio di rigore al minuto 88 su risultato di 2-2. Oggi, invece, realizza il gol del 2-0 contro la squadra di Mihajlovic e aiuta i biancocelesti a mettere il risultato in cassaforte. In avvio di gara si divora una ghiotta occasione, ma col passare dei minuti rimedia. Finte, pressing e spirito di sacrificio. L’argentino spende molte energie e Simone Inzaghi lo richiama in panchina nel secondo tempo. L’ex Siviglia esce tra gli applausi dell’Olimpico, che apprezza il suo impegno. L’infortunio al polpaccio sembra ormai superato, ma la condizione fisica migliore ancora non c’è. In ogni caso la prestazione è positiva e ora avrà una settimana di tempo per lavorare in vista della trasferta di Bergamo. Con l’Atalanta sarà un’altra finale da non sbagliare per provare a restare ancora in vetta alla classifica.