C'è anche Matteo Salvini all'Olimpico per Lazio-Milan. Il ministro degli Interni a pochi minuti dal calcio d'inizio della semifinale d'andata di coppa Italia ha preso posto in tribuna d'onore. Non è la prima volta che il vice premier assiste alla gare dei rossoneri nella Capitale. Era già successo in campionato sia contro la Roma sia contro la Lazio, gara pareggiata 1-1 e caratterizzata dalle polemiche di Salvini con l'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso.





