La Roma riscatta Perez, l'attaccante: «Ripagherò la fiducia. Il Barça? Da loro nessuna spiegazione»

Sono scattate le condizioni per il riscatto obbligatorio di. È accaduto domenica scorsa quando laha incassato i tre punti in classifica con il. Gli accordi con ilper il prestito oneroso, infatti, prevedevano che i giallorossi riscattassero il calciatore con il primo punto in classifica e dato che controsono arrivate tre sconfitte, solo due giorni fa si sono verificate le condizioni per il riscatto obbligatorio. Carles dopo un periodo di ambientamento sembra aver capito cosa significa giocare nel campionato italiano. Fonseca lo ha buttato nella mischia nel match contro il Gent, ma lo ha lasciato in panchina con ilpreferendogli Under: «È vero che ho un ruolo diverso da quello che avevo nel Barcellona. Mi hanno acquistato e hanno pagato dei soldi per me, devo dimostrare sul campo che valgo quello che hanno pagato. Mi piace il fatto che abbiano scommesso su di me e voglio restituire questa fiducia. Non sono il ragazzino che viene dalla cantera, ma sono un professionista dalla testa ai piedi», ha detto a Catalunya Radio. L’attaccante ha chiuso la sua avventura con ilsenza rimpianti: «Non mi pento di nulla. Sono grato al Barcellona, se oggi sono a Roma è per loro. Non mi hanno dato le spiegazioni che pensavo mi avrebbero dato. Nel mondo del calcio sei un prodotto. Ho detto no a molte offerte perché sapevo quello che volevo. E ho ottenuto quello che volevo da giovane e mi hanno ceduto».