La Roma pensa alla Coppa e la Juve dilaga: 5-2. Adesso la finale domenica prossima

La Roma pensa alla finale di domenica prossima. La Juve dilaga. Non si possono nemmeno considerare le prove generali in vista della sfida dell’Arechi: Spugna infatti ha lasciato a casa Bartoli, Linari, Haavi, Giacinti e Andressa. Saranno tutte titolari nell’ultimo appuntamento ufficiale della stagione giallorossa che punta al Triplete. A Vinovo finisce 5-2 per la squadra di Montemurro. Che si diverte su una Roma rimaneggiata. Quella arrivata oggi è la terza sconfitta in campionato per la squadra campione d’Italia: tutte e tre contro le bianconere. Ma questa è la più dolce. Non conta davvero nulla. Ed era l'ultima sfida del campionato.

TUTTO SEMPLICE

La Juventus ha messo da parte le polemiche dopo la gara del Tre Fontane facendo “El pasillo de honor” alla squadra di Spugna.

Un bel gesto. Apprezzato e anche tanto. Ma dopo questo le bianconere non hanno guardato in faccio a nessuno: Nystrom, Girelli e Cernoia la chiudono già nel primo tempo. La Roma non c’è in campo. Fatica molto. Cerca di difendersi ma si vede che la testa è da un’altra parte. A inizio ripresa arriva anche la rete di Cantore. Con uno scatto d’orgoglio le giallorosse segnano prima con Minami e poi con Roman Haug. È Pedersen però, al passo d’addio, a chiudere i giochi e fissare il finale. Appuntamento adesso tra 8 giorni. In palio ci sarà la Coppa Italia.