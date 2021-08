Lazio, Immobile fa subito la differenza: suo il gol per battere il Twente in Olanda

Sabato 7 Agosto 2021, 22:03

La Lazio va avanti adagio. Non illumina, ma batte il Twente per 1-0 con un gol di Immobile e si rimette in corsa. Una vittoria importante contro una squadra molto avanti con la preparazione. Un successo che dà un pizzico di entusiasmo in più rispetto alle ultime uscite con Padova e Meppen, dove aveva ottenuto due pareggi con formazioni di basso livello. La strada da percorrere è ancora lunga e difficile, ma sembra esserci meno apprensione per l’avvio del campionato. La Lazio è apparso concentrata e mostrato una buona tenuta tattica e solidità difensiva, a parte qualche piccola sbavatura. Si deve ancora migliorare nella velocità della manovra. Un concetto essenziale di Sarri, ma anche nella distanza dei reparti. A circa due settimane dall'avvio del campionato, la Lazio ha dato dei discreti segnali, ma la strada da percorrere è ancora parecchia,

LA GARA

Dopo appena due minuti, la Lazio passa in vantaggio con il solito Immobile. Fraseggio tra Felipe Anderson e Milinkovic, con quest'ultimo che vede il taglio in profondità di Ciro che, da solo davanti al portiere, non sbaglia e segna il gol del vantaggio con un diagonale preciso. La partita comincia così, con un gol velocissimo, e sembra il preludio ad una gara frizzante e vivace, ma in realtà non è andata esattamente così. Dopo un avvio promettente, Sarri non faceva che chiedere ai suoi ragazzi più rapidità nella manovra e nel possesso palla. Non male Ajpa-Apro, schierato come mezzala sinistra al posto di Luis Alberto e Cataldi. Entrambi non stavano benissimo (lo spagnolo qualche noia muscolare mentre l’italiano sta ancora smaltendo il dolore per una botta rimediata al ginocchio) e l'allenatore ha preferito non rischiare. Bene anche Milinkovic, meno Felipe Anderson e Raul Moro (bravo alla mezzora in un'azione personale con tanto di conclusione a rete) nel cercare di fare reparto con Immobile. Per il resto buone risposte dall'atteggiamento difensivo, anche se il reparto deve avere più coraggio nel salire e nel pressare. Non cambia molto nella ripresa, anche se si è giocato pochissimo. Basti pensare che sono andati via parecchia minuti di gara per un calciatore del Twente che si è infortunato da solo e prima del cambio si è perso diverso tempo.