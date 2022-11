La famiglia Totti precisa: «Il centro sportivo alla Longarina è di nostra proprietà»

La scuola calcio di Francesco Totti che sfrutta per la sua attività la struttura in via di Castel Fusano, ha il contratto in scadenza a giugno 2023 con la società di gestione dei campi di proprietà di Ilary Blasi. Attraverso un comunicato pubblicato sui social dalla scuola calcio, il legale rappresentate Riccardo Totti (fratello di Francesco) ha precisato che: «La famiglia Totti è proprietaria dell’intero capitale sociale della SSD a r.l. Totti Soccer School, che svolge la propria attività di scuola calcio nel centro Sportivo Longarina di proprietà della Longarina S.r.l. a SU, anch’essa riferibile esclusivamente alla famiglia Totti».