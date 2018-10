Juventus-Young Boys, le pagelle: Dybala protagonista, Bernardeschi presenza costante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SZCZESNY 6 Un brivido per un’uscita a vuoto su Sulejmani, poi nessun pericoloBARZAGLI 6,5 Nessuna indecisione, Hoarau gli gira al largoBONUCCI 7 Battezza le 50 in Champions con l’assist da 40 metri per l’1-0 di Dybala, non concede nulla in fase difensivaBENATIA 6 Attento e pulito, serata tranquillaCUADRADO 6,5 Meno dirompente del solito, ma pesca l’assist per il 3-0 di DybalaPJANIC 6,5 Dirige il traffico con autorità, è sempre nel posto giusto (25’ st Khedira 6 Rientra in una serata facile)MATUIDI 6,5 Entra nel 2-0 con il tiro ribattuto che innesca il gol di Dybala, Allegri lo preserva nella ripresa (1’ st Emre Can 6,5 Gestisce in scioltezza)ALEX SANDRO 6 Poche sgroppate, nessun problema in fase difensiva, potrebbe osare di piùBERNARDESCHI 7 Parte mezzala, poi trequartista, crea superiorità e occasioni, molto dinamico e tanta corsaDYBALA 8 Dopo 5 minuti trova l’1-0 con un sinistro chirurgico al volo su lancio di Bonucci, raddoppia su tiro di Matuidi ribattuto da Van Ballmos. Un palo clamoroso prima della tripletta che sigilla la partita su assist di Cuadrado.MANDZUKIC 6 Fatica a entrare in partita, non determina (32’ st Kean ng)ALLEGRI 7 Torna alla difesa a tre, rilancia Bernardeschi mezz’ala, risparmia Mandzukic, Pjanic e Matuidi. Ritrova Khedira, lancia Kean al debutto stagionale, fa 9 vittorie su 9 in stagione.