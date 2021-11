Juventus, Bernardeschi cambia agente. Da Raiola a Pastorello

Federico Bernardeschi cambia agente. Da Mino Raiola a Federico Pastorello, la conferma arriva direttamente dal profilo social del nuovo procuratore. «Doveva succedere prima, ma spesso per le cose belle ci vuole il tempo giusto. Sono molto orgoglioso di annunciare che Federico Bernardeschi ha firmato con P&P Sport Management».

L’ex viola è rientrato con un infortunio agli adduttori dalla sfida azzurra a Belfast, e sarà fuori almeno altre due settimane, il suo contratto è in scadenza nel 2022 e il rinnovo non è scontato.